Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Vahrenwald: Verkehrsunfall mit Üstra-Bus - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montag, 12.08.2024, ist ein dreijähriges Kind durch eine Vollbremsung eines Üstra-Busses in der Phillipsbornstraße in Hannover - Vahrenwald, leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der Bus gegen 11:25 Uhr auf der Straße "Jahnplatz" in Richtung Phillipsbornstraße unterwegs. An der Kreuzung Phillipsbornstraße / Guts-Muths-Straße wollte dieser bei Grün nach links in die Phillipsbornstraße abbiegen. Ein von rechts kommender weißer Ford Transit mit hannoverschem Kennzeichen missachtete jedoch die rote Ampel. Der 46-jährige Busfahrer musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei wurde ein dreijähriges Kind leicht verletzt, welches sich im Bus befand. Der unbekannte Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /db, san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell