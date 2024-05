Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin missachtet Vorfahrt und stürzt

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr fuhr eine 52-jährige Radfahrerin den Waldpfad in Richtung Festplatz. An der Kreuzung zur Leopoldstraße schätzte sie die Geschwindigkeit einer von rechts kommenden 53-jährigen Suzuki-Fahrerin falsch ein und nahm dieser die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro.

