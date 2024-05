Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Brand in Mehrparteienhaus, angebranntes Essen, zwei Personen leicht verletzt - Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 30.06.2024, gegen 11:20 Uhr zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und der Polizei in der Neuhofer Straße. www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5790443 Nach derzeitigem Ermittlungsstand war angebranntes Essen die Ursache für den Einsatz. Zu einem Brandausbruch kam es nicht, allerdings war eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss festzustellen, so dass die beiden Bewohner das Gebäude verlassen mussten. Durch die Feuerwehr wurde als Ursache der Rauchentwicklung, ein vergessener Topf auf dem Herd, festgestellt und gelöscht. Nachdem die Wohnung ausgiebig gelüftet wurde, war die Wohnung wieder freigeben. Die Höhe des Sachschadens dürfte lediglich minimal sein. Durch die starke Rauchentwicklung wurden die beiden Bewohner der Wohnung, eine 59-jährige Frau und ein 27-Jähriger Mann, leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

