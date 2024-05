Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach - Jugendlicher bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Laudenbach (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 19.05 Uhr in der Heppenheimer Straße in Laudenbach zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der 14-jährige E-Scooter-Fahrer zog sich hierbei mehrere Schürfwunden zu und musste zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zuvor war der Jugendliche offenbar vom Gehweg aus über einen abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Hier kollidierte er mit einem VW Polo. Dessen Fahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 3000 Euro belaufen. Die Ermittlungen in dieser Sache werden vom Polizeirevier Weinheim geführt.

