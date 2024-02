Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Werkzeugdiebstahl auf Baustelle.

Lippe (ots)

In der Zeit von Montag bis Dienstag (26./27.02.2024) wurde in der Straße Am Zubringer ein Baustellencontainer gewaltsam geöffnet. Unbekannte Täter entwendeten dabei Werkzeuge und Baugeräte im Wert von etwa 3800 Euro, darunter ein Vibrationsstampfer, ein Trennschleifer, eine Akkuflex von Hilti, ein Winkelschleifer, eine Tauchpumpe und eine Baulampe. Zusätzlich wurden etwa 60 Liter Diesel aus einem Baustellenfahrzeug gestohlen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere bezüglich eines möglichen Fahrzeugs zum Abtransport, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell