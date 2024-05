POL-MA: Mannheim-Rheinau: Brand in Mehrparteienhaus - Pressemitteilung Nr.1

Laudenbach (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 19.05 Uhr in der Heppenheimer Straße in Laudenbach zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der 14-jährige E-Scooter-Fahrer zog sich hierbei mehrere Schürfwunden zu und musste zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zuvor war der Jugendliche offenbar vom Gehweg aus über einen abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn gefahren, ...

mehr