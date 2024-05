Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Sachbeschädigungen innerhalb der Ortslage Weiskirchen

Weiskirchen (ots)

Im Zeitraum vom 29.04.2024 bis 01.05.2024 kam es in der Ortslage Weiskirchen zu mehreren Sachbeschädigungen. Dabei wurden von den bislang unbekannten Tätern u.a die Glasscheiben einer Bushaltestelle in der Kurparkstraße sowie die Scheiben einer in unmittelbarer Nähe dazu aufgestellten Info-Tafel mutwillig beschädigt. Des Weiteren wurden zwei Fenster einer öffentlichen Toiletten-Anlage in der Kirchenstraße sowie die Glasscheiben zweier weiteren Info-Tafeln am Rundweg des Kurparkweihers sowie in der Nähe des Sportplatzes beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 8000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Tel. 06871-90010.

