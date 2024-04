Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Stausee Nonnweiler: Männlicher Jogger besprüht den Hund einer Spaziergängerin mittels Tierabwehrspray und verletzt dabei den Hund sowie die Hundeführerin.

Nonnweiler (ots)

Am Samstagvormittag, 27.04.2024 gegen 11:00 Uhr, kam es auf dem Wanderweg um den Stausee Nonnweiler zu einer Auseinandersetzung zwischen einem männlichen Jogger und einer Spaziergängerin mit einem Hund. Die 24-jährige Frau ging mit ihrem Hund, "Münsterländer", um den Stausee in Nonnweiler spazieren. Hierbei führte sie ihren Hund an der Leine. Gegen 11:00 Uhr kam ihr ein männlicher Jogger entgegen. Beim Herannähern rief der Jogger der Frau zu, dass sie den Hund zur Seite nehmen soll. Die Frau hielt den Hund daraufhin an der kurzen Leine bei sich, zudem zeigte der Hund keinerlei Interesse an dem herannahenden Jogger. Trotzdem nahm der Jogger vermutlich ein Tierabwehrspray hervor und sprühte den Inhalt in die Augen des Hundes. Aufgrund der räuml. Nähe zu ihrem Hund bekam auch die Hundeführerin die von dem Jogger versprühte Flüssigkeit ab. Durch die Flüssigkeit wurde sowohl der Hund als auch die Hundeführerin leicht verletzt (Schmerzen und Reizungen der Augen, Hautrötung). Der Jogger lief danach einfach weiter. Bei dem Jogger soll es sich um einen ca. 40-jährigen Mann handeln, dieser war ca. 170cm groß und hatte eine schmale Statur. Der Jogger trug schwarze Lauf- bzw. Sportbekleidung. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder zu dem Jogger bitte an die Polizei Nordsaarland, Tel.: 06871-90010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell