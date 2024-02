Polizei Hamburg

POL-HH: 240228-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf Rollstuhlfahrer in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.02.2024, 18:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Lurup, Sudestraße

Nachdem ein bislang unbekannter Täter gestern Abend einen Rollstuhlfahrer in Lurup beraubt hat, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden Männer zunächst im Kassenbereich eines Supermarktes in der Luruper Hauptstraße in einen verbalen Streit geraten. Im Anschluss daran folgte der spätere Täter dem Rollstuhlfahrer offenbar unbemerkt bis zu dessen Wohnanschrift in der Sudestraße. Im Hausflur riss er unvermittelt die am Rollstuhl hängende Einkaufstasche des 63-Jährigen ab. Im Zuge der weiteren Auseinandersetzung fiel der Rollstuhlfahrer zu Boden, woraufhin der Täter ihm zwei Ketten vom Hals riss und sein Portemonnaie samt Bargeld abnahm, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

- 40 bis 50 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - schlanke Figur - dunkle, kurze, gewellte Haare - Oberlippenbart - bekleidet mit einer dunklen Jeansjacke

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen.

Der Überfallene wurde bei dem Überfall leicht verletzt, verzichtete aber auf eine ärztliche Behandlung.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

