Polizei Hamburg

POL-HH: 240227-2. Zuführung nach gewerbsmäßigem Betrug mit Gebrauchtwagen in Hamburg-Altona

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.02.2024, 18:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona, Holstenstraße

Polizeibeamte nahmen gestern Abend in Altona einen 43-Jährigen vorläufig fest, der im Verdacht steht, in Zusammenhang mit Gebrauchtwagenverkäufen mehrere Straftaten begangen zu haben. Der Mann muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 43-jährige Serbe über eine Online-Kleinanzeige Mitte Januar einen Gebrauchtwagen mit gefälschten Fahrzeugpapieren und einem manipulierten Kilometerstand an einen 78-Jährigen verkauft und dazu einen Gebrauchtwagen in Zahlung genommen.

Der Geschädigte erstattete daraufhin bei der Polizei eine Strafanzeige und das örtlich zuständigen Landeskriminalamt für Kfz-Delikte (LKA 132) übernahm die ersten Ermittlungen.

Nachdem der in Zahlung gegebene Mercedes ebenfalls mit einem manipulierten Tachostand (um ca. 100.000 km reduziert) in einem Online-Inserat angeboten wurde, nahmen Zivilfahnderinnen und -fahnder des Polizeikommissariat 27 gestern Abend den 43-jährigen Tatverdächtigen bei einem fingierten Verkaufstermin in Altona vorläufig fest.

Im Rahmen seiner Durchsuchung fanden sie weitere Beweismittel, die neben dem angebotenen Mercedes sichergestellt wurden.

Das für Betrugsdelikte zuständige LKA 1B übernahm die weiteren Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich heute vor einem Haftrichter verantworten muss.

Die Ermittlungen dauern an.

