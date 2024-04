Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Vorfahrtsunfall auf B268 bei Losheim am See mit vier (4) Leichtverletzten

66679 Losheim am See (ots)

Am 22.04.2024 wurden die Beamten der PI Nordsaarland gegen 19:05 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass es auf der B268 bei 66679 Losheim am See in Höhe der Abfahrt Bergen zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Pkw (Volvo V40), besetzt mit noch einer Beifahrerin (25 Jahre) und ihren beiden Kindern (1 und 4 Jahre) die L373 aus Richtung Bergen kommend in Fahrtrichtung B268. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem Pkw (Ford Focus) die B268 aus Richtung Losheim kommend in Fahrtrichtung Landesgrenze Rheinland-Pfalz. An der Einmündung zur B268 bog die 31-Jährige in Fahrtrichtung Losheim am See ab und missachtete hierbei die Vorfahrt des 42-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Pkw, welche jeweils nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Alle vier Insassen im Pkw der 31-Jährigen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Saarlouis verbracht. Der 42-Jährige blieb unverletzt.

