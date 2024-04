Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin in Losheim am See

Losheim am See (ots)

Am Freitagnachmittag, 19.04.2024, ereignete sich gegen 16:00 Uhr in der Saarbrücker Straße (L369) in Losheim am See ein Verkehrsunfall zwischen einem 65-jährigen Autofahrer und einer 51-jährigen Fahrradfahrerin. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es wenige Meter hinter dem Kreisverkehr auf Höhe des angrenzenden Gewerbegebietes zu einer Kollision zwischen Pkw und Fahrrad. Beide Unfallbeteiligten befanden sich zur Unfallzeit auf der Fahrbahn. Die Fahrradfahrerin erlitt in der Folge mehrere Frakturen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Saarlouis verbracht. Sie wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Zur vollständigen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und das Gewährleisten der Landehilfe für den Rettungshubschrauber musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden.

