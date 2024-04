Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Geschädigter nach Unfall gesucht

Weiskirchen OT Thailen (ots)

Am Donnerstag dem 04.04.2024 um 05:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Weiskirchen OT Thailen. Die Unfallverursacherin, welche sich geraume Zeit später erst bei der Polizei meldete gab an, dass sie beim Vorbeifahren ein parkendes Auto, vermutlich an dessen linken Außenspiegel, beschädigt habe. Da die Verursacherin weiter fuhr konnte sie keinerlei Angaben zu dem gegnerischen, bzw. geparkten Pkw machen. Falls tatsächlich ein Schaden an dem besagten Fahrzeug entstanden ist, soll sich der oder die Geschädigte umgehend mit der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Tel. Nr. 06871-90010 in Verbindung setzen.

