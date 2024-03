Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Täterfestnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch in 66679 Losheim am See-Rimlingen

Am 25.03.2024 gegen 02:15 Uhr wurde die PI Nordsaarland über einen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in Losheim am See-Rimlingen informiert. Dort hätte ein Täter zunächst versucht ein Fenster aufzuhebeln und als dies misslang eine Tür eingetreten. Die schlafenden Bewohner des Hauses (ein 59-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau) erwachten und wurden auf den Täter aufmerksam. Dieser hätte sie dann noch mit einem Klappmesser bedroht und sei dann zu Fuß geflüchtet. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige (ein 29-jähriger türkischer Staatsangehöriger mit Meldeanschrift in Baden-Württemberg)in der Rimlinger Straße vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme leistete er Widerstand gegen die Maßnahme. Es kam hierbei zu keinen Verletzungen bei den Beteiligten. Nach Verbringung zur PI Nordsaarland wurden die Staatsanwaltschaft, sowie die Spezialisten vom Fachdezernat für Wohnungseinbruchsdiebstahl in Kenntnis gesetzt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Beschuldigte gegen 11:00 Uhr aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

