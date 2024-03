POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall in Verbindung mit Glätte auf BAB 1 Höhe Otzenhausen mit drei leichtverletzten Personen

66679 Losheim am See (ots) - Am 25.03.2024 gegen 02:15 Uhr wurde die PI Nordsaarland über einen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in Losheim am See-Rimlingen informiert. Dort hätte ein Täter zunächst versucht ein Fenster aufzuhebeln und als dies misslang eine Tür eingetreten. Die schlafenden Bewohner des Hauses (ein 59-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau) ...

mehr