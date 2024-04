Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Auseinandersetzung und Beißvorfall an Waschanlage in 66709 Weiskirchen-Thailen

666709 Weiskirchen (ots)

Am 11.04.2024, gegen 18:30 Uhr, kam es an der Waschanlage beim Kreisverkehrsplatz in 66709 Weiskirchen-Thailen zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer dieser Männer kam auf dem Fahrrad und führte einen Hund mit. Dieser Mann schlug im Rahmen des Streites nach dem geschädigten 77-Jährigen und verletzte ihn im Gesicht. Zeitgleich biss der Hund ihm in den Unterarm. Der Beschuldigte entfernte sich von der Örtlichkeit und konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Der Verletzte begab sich zur PI Nordsaarland und seine Verletzungen mussten ärztlich behandelt werden. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der PI Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

