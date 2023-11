POL-DN: Überfall am Bahnhof

Düren (ots) - In der Nacht von Sonntag (05.11.2023) auf Montag (06.11.2023) brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei auf der Birkesdorfer Straße in Hoven ein. Die Polizei bittet um Hinweise. Am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr bemerkten die Inhaber der Bäckerei, dass Unbekannte in die Backstube eingedrungen waren. In den Geschäftsräumen entwendeten sie einen Wechselgeldautomaten und die Kasse. Ebenso drangen der oder die Täter in die rückwärtig gelegenen Büroräume ...

