POL-H: Hannover-Ricklingen: Geiselnahme, schwerer Raub in Wohnung und Einbruchdiebstahl in Apotheke - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Am Sonntagabend, den 11.08.2024, drangen zwei unbekannte Täter gewaltsam in die Dachgeschosswohnung einer Familie in Hannover-Ricklingen ein und forderten dort die Herausgabe eines Schlüssels für eine nahegelegene Apotheke, um aus dieser Bargeld zu entwenden. Der 36-jährige Familienvater wurde hierbei in Anwesenheit seiner Familie mit einem Schlagstock am Kopf verletzt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) Hannover suchten zwei unbekannte Männer gegen 18:30 Uhr zielgerichtet die Dachgeschosswohnung eines 36-jährigen Familienvaters in der Friedrich-Ebert-Straße in Hannover-Ricklingen auf und drangen gewaltsam in diese ein. Hierbei wurde der 36-Jährige in Anwesenheit seiner Familie von den Tätern mit einem Schlagstock am Kopf verletzt. Anschließend forderten die Täter von ihm die Herausgabe eines Schlüssels für eine nahegelegene Apotheke in der Wallensteinstraße, bei welcher der 36-Jährige angestellt ist.

Nachdem er den Tätern den geforderten Schlüssel ausgehändigt hatte, begab sich einer der beiden Täter zur besagten Apotheke und entwendete dort Bargeld. Währenddessen zwang der andere Täter den 36-Jährigen und dessen Familie sich für eine längere Zeit in der Küche aufzuhalten und flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Die Täter können nur sehr vage beschrieben werden. Einer der beiden Männer war circa 1,80 Meter groß und hellhäutig. Darüber hinaus hatte er braune Augen und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war dieser mit orangefarbener Oberbekleidung, schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen. Der zweite Täter wiederum war etwas größer als 1,80 Meter, wirkte schmächtiger und führte einen Schlagstock mit sich. Beide Täter hatten ihr Gesicht bedeckt.

Der ZKD Hannover ermittelt nunmehr wegen Geiselnahme, schweren Raubes und Einbruchdiebstahls. Es werden dringend Zeugen gesucht, die die Täter im Vorfeld, während oder im Nachgang der Tat an den in Rede stehenden Tatörtlichkeiten wahrgenommen haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich umgehend beim Kriminaldauerdienst (KDD) Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ru, san

