Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter nach Computerbetrug Laatzen gesucht

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Mit Beschluss der Staatsanwaltschaft Hannover fahndet die Polizei Hannover seit Mittwoch, 14.08.2024, mit einem Foto nach einem unbekannten Computerbetrüger. Wer hat den Mann gesehen?

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Ermittlungsdienstes der Polizeiinspektion Hannover hat der abgebildete Mann am 13.12.2023 mit einer zuvor gestohlenen Bankkarte eines 95-Jährigen unrechtmäßig Geld abgehoben. Dazu begab er sich in einer Bankfiliale an der Hildesheimer Straße in Laatzen an einen Geldautomaten und erbeutete gegen 12:10 Uhr einen vierstelligen Betrag. Am selben Tag zahlte er gegen 23.45 Uhr in einem Dortmunder Parkhaus erneut mit der Karte.

Die Polizei ermittelt seit Dezember gegen den Mann wegen Diebstahls und zwei Fällen von Computerbetrug. Der Gesuchte hat schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart und war am Tattag mit einem dunkelblauen Pullover, einer schwarzen Steppjacke, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet.

Wer Hinweise zur Identität des Betrügers geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2720 in Verbindung zu setzen. /dd, san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell