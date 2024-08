Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sehnde: 15-Jähriger vermisst - Wer hat Ali Evren A. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Freitag, 16.08.2024, sucht das Polizeikommissariat Lehrte mit einem Foto nach einem 15-jährigen Jugendlichen. Ali wurde zuletzt am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr auf dem Schulgelände in der Straße "Am Papenholz" in Sehnde gesehen. Da es anzunehmen ist, dass sich der Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Jungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Lehrte meldeten die Eltern des Jungen diesen am 15.08.2024, gegen 00:45 Uhr als vermisst, da er nach dem Fußballtraining nicht wie üblich um 21:00 Uhr nach Hause gekommen war. Die Ermittlungen ergaben, dass der 15-Jährige schon seit längerer Zeit nicht mehr am Fußball-Training teilgenommen hatte. Er hatte am 14.08.2024 noch bis 11:30 Uhr an einem Klassenausflug teilgenommen und wurde danach zuletzt auf dem Schulgelände gesehen. Die Polizei hat bereits Befragungen durchgeführt und mögliche Aufenthaltsorte überprüft. Es gibt derzeit keine Hinweise, wo sich Ali aufhalten könnte.

Aufgrund der bereits verstrichenen Zeit in Verbindung mit seinem jugendlichen Alter wächst die Gefahr, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Ali Evren A. ist circa 1,65 m groß, hat eine schlanke Figur und dunkle kurze Haare. Er war zuletzt mit einem grünen Trikot von Hannover 96 und einer kurzen schwarzen Sporthose bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer 05132 827-115 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. /san, ram

