Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Hoher Sachschaden

geringe Beute

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Ramsberg;

Tatzeit: 24.03.2024, zwischen 00.30 Uhr und 07.00 Uhr;

Einen Automaten zur Herausgabe von Nahrungsmitteln aufgebrochen haben Unbekannte erneut in Schöppingen. Zu dem Geschehen in der Bauerschaft Ramsberg kam es am Sonntag zwischen 00.30 Uhr und 07.00 Uhr. Nach Angaben des Geschädigten ist das Gerät derart beschädigt, dass eine weitere Nutzung fraglich ist. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich und steht zu der erlangten Beute im mittleren dreistelligen Bereich in keinem Verhältnis. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

In den zurückliegenden Tagen kam es im Kreisgebiet zu weiteren Automatenaufbrüchen und Diebstählen aus Milchtankstellen oder Bauernlädchen.

Hier die Pressemeldungen dazu:

