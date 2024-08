Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf: 40-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße (K) 332 beim Überholen eines Busses frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammengestoßen. Der Elzer verunglückte dabei tödlich. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 40-Jährige die K 332 aus Großenheidorn kommend in Richtung Neustadt am Rübenberge. In einer langgezogenen Rechtskurve scherte er aus, um einen vor ihm fahrenden Linienbus zu überholen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw BMW. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert. Hierdurch umherfliegende Trümmerteile beschädigten einen hinter dem Krad fahrenden VW.

Der 40-jährige Elzer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und erlag dort seinen Verletzungen. Der 67-jährige BMW-Fahrer und der 32-jährige VW-Fahrer blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 22.500 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten war die K 332 zeitweise voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung infolge eines Verkehrsunfall aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell