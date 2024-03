Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Bad Rappenau: Unfall nach Niesattacke

Weil ein Lkw-Fahrer am Montagnachmittag während seiner Fahrt auf der Autobahn 6 eine Niesattacke bekam und daraufhin die Kontrolle über sein Gefährt verlor, kam es bei Bad Rappenau zu einem Unfall. Der 52 Jahre alte Lenker des Lasters war gegen 17.30 Uhr auf der rechten Spur in Richtung Mannheim unterwegs, als er plötzlich niesen musste. Dabei steuerte er den Lkw nach links über die mittlere bis auf die linke Fahrspur und kollidierte mit dem dort fahrenden Smart eines 33-Jährigen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Mittelleitplanke geschoben und schwer beschädigt. Ein Mercedes, der hinter dem Smart unterwegs war, konnte einigen beim Unfall entstandenen Trümmerteilen nicht mehr ausweichen und nahm ebenfalls Schaden. Die Schäden an den drei Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt rund 25.000 Euro. Der Fahrer des Smarts wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der linke und mittlere Fahrstreifen blieben während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa 21 Uhr gesperrt.

Neckarsulm: Reifensatz gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag in einen auf dem Parkplatz eines Autohauses in Neckarsulm stehenden Audi ein und stahlen einen Satz Reifen. Der oder die Täter begaben sich zwischen 23 Uhr am Montagabend und 2.45 Uhr am frühen Dienstagmorgen zu dem Gelände in der Heilbronner Straße und schlugen die Heckscheibe des Audis ein, bevor sie die darin gelagerten Reifen entwendeten und unerkannt flüchteten. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Heilbronner Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Bad Friedrichshall-Duttenberg: Radlader gestohlen - Polizei sucht Zeugen

In Bad Friedrichshall-Duttenberg stahlen Unbekannte am Wochenende einen Radlader, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der grüne Radlader stand am Freitagnachmittag noch auf dem Gelände einer Firma in der Deutschherrenstraße. Am Montagmorgen stellte der Besitzer dann das Fehlen der Arbeitsmaschine fest. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Radladers geben oder Angaben zu den Dieben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07136 98030 beim Polizeiposten Bad Friedrichshall zu melden.

Heilbronn: Auto beschädigt und abgehauen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in Heilbronn einen Seat und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden. Die Besitzerin hatte den Wagen gegen 15 Uhr gegenüber des Haupteingangs des Discounters an der Ecke Stuttgarter Straße/ Südstraße abgestellt. Als sie knapp 45 Minuten später wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass die komplette Fahrerseite des Cupras erheblich beschädigt worden war. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf knapp 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Rappenau: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

In Bad Rappenau brachen Unbekannte in der Nacht auf Montag in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 10 Uhr am Sonntagabend und 6.30 Uhr am Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurde eine Zwischentür von den Unbekannten beschädigt, jedoch kein Diebesgut entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 entgegen.

Heilbronn: Betrüger erbeuten Bargeld

Mit einem Schockanruf brachten Betrüger am Montag eine 91-Jährige in Heilbronn dazu, eine größere Menge Bargeld auszuhändigen. Die Seniorin bekam am späten Vormittag einen Anruf einer unbekannten Frau, die vorgab, für das Landgericht zu arbeiten und ihr eine Geschichte von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall erzählte, den ihr Sohn verursacht hätte. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Unbekannte sowie ein weiterer Komplize die Seniorin dazu, eine fünfstellige Summe Bargeld an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Gegen 13 Uhr übergab die Frau das Geld in der Hanselmannstraße an einen mit Gesichtsmaske und dunkler Cappy bekleideten Mann. Er trug einen dunkelblauen Trainingsanzug und war mit einer Körpergröße von etwa 1,60 Metern auffallend klein. Zeugen, die den Abholer in der Hanselmannstraße beobachten konnten oder sonstige Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Um sich vor solch einer Betrugsmasche zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:

 Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.  Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach o schnellen Entscheidungen, o Kontaktaufnahme mit Fremden sowie o Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.  Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.  Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.  Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Heilbronn: Jugendliche ausgeraubt - Zeugen gesucht

Im Heilbronner Experimenta Parkhaus wurden am Samstagnachmittag zwei Jugendliche ausgeraubt. Die beiden 17-jährigen Jungen befanden sich gegen 16.40 im ersten Obergeschoss des Parkhauses, als zwei unbekannte Männer auf sie zukamen und die Herausgabe von Wertgegenständen forderten. Nach einem kurzen Gerangel, bei dem die Unbekannten den Personalausweis eines der Jungen erbeuteten, gelang es den Jugendlichen in unterschiedliche Richtung aus dem Parkhaus zu fliehen. Einer der Jugendlichen traf bei seiner Flucht vor dem Parkhaus zwei Passanten, die er um Hilfe bat und die mit ihm zu Polizei gehen wollten. Auf dem Weg dorthin traf die Dreiergruppe vor der Post auf die beiden Unbekannten, die sich daraufhin vor dem Jugendlichen und seinen Begleitern aufbauten und unvermittelt Pfefferspray auf diese sprühten. Daraufhin flüchteten die Unbekannten in Richtung des Bahnhofs. Einer der Räuber wird als etwa Ende zwanzig und 1,70 Meter groß beschrieben. Er habe einen gelben Pullover und eine schwarze Jacke getragen. Er soll außerdem einen Ziegenbart getragen und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Von dem anderen Täter kann lediglich gesagt werden, dass er schwarze Kleidung getragen haben soll. Zeugen, die am Samstagnachmittag rund um die Bahnhofstraße und das Parkhaus verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell