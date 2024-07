POL-OF: Balkontür über Nacht offen gelassen: Geldbörse, Notebook und Spirituosen geklaut

Obertshausen (ots) - (lei) Die Polizei in Heusenstamm bittet um Zeugenhinweise nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Donnerstag (27. Juni) in der Steinheimer Straße zugetragen hat. Ein schwarzer Fiat mit OF-Kennzeichen stand dort vor der Hausnummer 27 auf der Straße geparkt und wurde im Zeitraum zwischen 5 und 15 Uhr am Heck beschädigt. Der Schaden an dem Doblo wird auf etwa 1.500 Euro ...

