POL-OF: Unter Einsatz von Diensthund: Mann vorläufig festgenommen; Vorläufige Festnahme nach mutmaßlichem Diebstahl vom Wertstoffhof und mehr

1. Unter Einsatz von Diensthund: Mann vorläufig festgenommen - Hanau/Wolfgang

(fg) Kurz nach der Meldung über einen möglichen Einbrecher nahmen Polizeibeamte am Samstagabend in einem Gebäude in der Straße "Vor der Pulvermühle" einen 48-Jährigen vorläufig fest. Dieser soll zuvor eine Scheibe des leerstehenden Hauses eingeschlagen und durch dieses ins Innere gelangt sein. Unter Einsatz eines Diensthundes konnte der Tatverdächtige gegen 23.30 Uhr gestellt und vorläufig festgenommen werden. Offenbar hatte der Mann einen Schlafplatz gesucht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedenbruchs sowie Sachbeschädigung.

2. Nächtlicher Einbruch in Kennzeichenladen - Hanau

(db) Anwohner nahmen in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags ein untypisches Geräusch nahe der Dörnigheimer Straße wahr, ohne dies jedoch genauer zuordnen zu können. Wie sich im Nachhinein herausstellte, schlug ein dreister Einbrecher mit einem schweren Gegenstand die Scheibe eines KFZ-Schilderhandels ein. Durch die neugeschaffene Öffnung konnte sich der Langfinger unbefugt Zutritt zu den vormals verschlossen Geschäftsräumlichkeiten verschaffen und einen Tresor öffnen. Ersten Erkenntnissen nach hatte es der Langfinger vermutlich auf Bargeld abgesehen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise, die zu Ergreifung des Täters führen können, telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Ermittlungen nach Vollbrand eines Autos - Hanau/Kesselstadt

(lei) Nachdem ein Auto am frühen Montagmorgen auf einer Wiese im Bereich der "Parkpromenade" Feuer gefangen hatte und vollständig zerstört wurde, hat die Polizei Ermittlungen zu den Hintergründen des Brandes aufgenommen. Ein Passant hatte um kurz nach halb fünf die Rettungskräfte verständigt und dafür gesorgt, dass der Opel zügig durch die Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Wieso der Astra, an dem gut 15.000 Euro Schaden entstand, Feuer fing, ist bis dato unklar. Die Ermittler schließen eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus und bitten um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen vor Ausbruch des Feuers gemacht haben (06181 100-123).

4. Vorläufige Festnahme nach mutmaßlichem Diebstahl vom Wertstoffhof - Bruchköbel

(lei) Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen haben Polizeibeamte am Sonntagabend vier Männer im Alter zwischen 20 und 34 Jahren gestellt, denen vorgeworfen wird, sich unberechtigt Zugang zum Wertstoffhof in der Werner-von-Siemens-Straße verschafft zu haben. Der Zeuge hatte gegen 20.30 Uhr die Beamten angerufen und berichtet, dass mehrere Personen über Mauer des Geländes geklettert waren und Gegenstände aus den dortigen Schrottcontainern geholt haben sollen, ehe sie sich mit Fahrrädern aus dem Staub machten. Nachdem der Mitteiler den Standort der Flüchtigen durchgegeben hatte, nahmen die Uniformierten das Quartett kurz darauf in der Röntgenstraße vorläufig fest. Was sie genau stehlen wollten und wer dabei was genau gemacht hat, muss noch geklärt werden. Nach der Feststellung ihrer Personalien wurden die Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

5. Nach Unfall: Jugendlicher Radfahrer machte sich davon - Erlensee/Langendiebach

(fg) Nach einem Unfall am Samstagnachmittag im Willy-Brand-Ring sucht die Polizei einen etwa 15 Jahre alten Radfahrer von schmaler Statur und mit kurzen schwarzen Haaren. Dieser war nach einem Zusammenstoß mit einem BMW Mini seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachgekommen und mit seinem roten Mountainbike davongefahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 50 Jahre alte Mini-Fahrerin gegen 13.45 Uhr auf dem Willy-Brandt-Ring in Fahrtrichtung Annemarie-Stenger-Weg unterwegs. In Höhe eines querenden Grünstreifens, durch welchen man das dortige Wohngebiet durchfahren kann und der auch einen Fußweg beinhaltet, kam der Radler nach Angaben der Auto-Lenkerin angefahren. Der Jugendliche soll hierbei weder nach rechts noch nach links geschaut und die Vorfahrt der Autofahrerin missachtet haben. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer nicht zu Boden fiel; er habe sich mit den Händen auf der Motorhaube abgestützt. Der 1,70 bis 1,75 Meter große Unbekannte sei nicht an einer Behandlung durch den Rettungsdienst interessiert gewesen. Er hatte sich offensichtlich leicht am Bein verletzt. Der am Wagen entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Unfallfluchtgruppe der Polizei hat Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

6. Zeugensuche nach Unfallflucht: Anthrazitfarbener Mercedes angefahren - Schlüchtern

(lei) Die Polizei in Schlüchtern bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag auf dem Parkplatz am Schlüchterner Bahnhof zugetragen hat. Die Anzeigenerstatterin hatte einen anthrazitfarbenen Wagen mit MKK-Kennzeichen morgens um 6.50 Uhr dort abgestellt und musste bei ihrer Rückkehr um 16.45 Uhr feststellen, dass die vordere, rechte Stoßstange verkratzt war. Der Schaden an dem B-Klasse beträgt rund 500 Euro. Hinweise zu dem oder der Unfallflüchtigen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

