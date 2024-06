Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 29.06.2024

Südosthessen (ots)

Bereich Stadt und Kreis Offenbach

- Kein Beitrag -

Bereich Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis

- Kein Beitrag -

Die Autobahnpolizei berichtet:

Unfallflucht mit hohem Sachschaden - A66 Höhe Hanauer Kreuz

Bereits am gestrigen Freitag gegen 18.15 Uhr ereignete sich auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen der Anschlussstelle Langenselbold und dem Hanauer Kreuz eine Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden und leichtem Personenschaden. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Freigericht befuhr mit seinem grünen Hyundai i30 den linken von zwei Fahrstreifen der A 66, als ein roter Kleinwagen von der parallel verlaufenden A 45 nach rechts wechselte. Der Hyundai-Fahrer musste dem roten Kleinwagen ausweichen und kollidierte mehrfach mit der linken und rechten Schutzplanke. Umherfliegende Fahrzeugteile schleuderten auch auf die Gegenfahrbahn und beschädigten dort drei weitere Fahrzeuge. Der rote Kleinwagen flüchtete von der Unfallstelle. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es in beiden Fahrtrichtungen zu kurzzeitigen Fahrbahnsperrungen. Der Fahrer des Hyundai wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 65.000,- Euro geschätzt. Die Polizeiautobahnstation bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06183 911559 zu melden.

Offenbach am Main, 29.06.2024, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

