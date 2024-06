Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Achtung! Fahrzeugteilediebe unterwegs; Mann ruft laut NS-Parole: Prompte Festnahme; Unfallbeteiligter fuhr weiter: 30.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kriminalpolizei warnt vor sogenannten Haustürgeschäften (cb) Die Beamten des Betrugskommissariats sowie die Mitarbeiter der Abteilung für sicherungstechnischen und verhaltensorientierte Prävention in Offenbach warnen aktuell vor unterschiedlichen Betrugsmaschen. Insbesondere raten die Beamten zur Vorsicht bei Handwerkern, welche miese Leistungen zu horrenden Preisen erbringen (sogenannte Haustürgeschäfte) gewarnt.

Die Polizei rät daher erneut:

- Bleiben Sie misstrauisch, bei Haustürgeschäften und spontanen Angeboten angeblicher Handwerker. - Auch ein Firmenfahrzeug bedeutet nicht, dass es sich um eine seriöse Firma handelt. - Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte als Zeugen hinzu oder verständigen Sie die Polizei. - Nehmen Sie sich die Zeit. Schließen Sie spontan keine Verträge ab. - Bitte unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht genau verstanden haben. Bedenken Sie stets, Unterschriften sind nie "reine" Formsache! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Zahlen Sie nichts im Voraus und zahlen Sie nichts in bar. - Achten Sie auf eine rechtskonforme Rechnung mit Firmenangabe, Steuernummer und Rechnungsnummer. - Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift. - Wenn Sie es sich anders überlegen und vom Vertrag zurücktreten möchten, dann Versenden Sie den schriftlichen Widerruf als Einschreiben mit Rückschein innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss- - Falls Sie Fragen zu der ausgestellten Rechnung haben, wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale. - Auch ein Firmenfahrzeug bedeutet nicht, dass es sich um eine seriöse Firma handelt.

Weitere Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidium Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424.

2. Mann ruft laut NS-Parole: Prompte Festnahme - Offenbach

(cb) Kurz nach 20 Uhr klickten am Donnerstagabend die Handschellen bei einem 43-jährigen Mann, denn soll wenige Minuten zuvor "Am Marktplatz" in der Offenbacher Innenstadt eine NS-Parole gerufen und den "Hitlergruß" gezeigt haben. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf "freien Fuß" gesetzt wurde. Auf den Mann, welcher derzeit über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu.

3. Wer fuhr gegen den schwarzen Skoda? - Offenbach am Main

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag in der Gabelsbergerstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 4.000 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Skoda Fabia. Dieser war gegenüber der Hausnummer 13 abgestellt. In der Zeit zwischen 9.30 und 11.15 Uhr beschädigte der bislang Unbekannte die vordere Stoßstange sowie den Kühlergrill des geparkten Wagens. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach telefonisch unter 069 8098-5100 entgegen.

4. Spielautomaten angegangen und Bargeld entwendet - Offenbach am Main

(jm) Einbrecher sind am frühen Donnerstagmorgen in eine Gaststätte in der Kaiserstraße (einstellige Hausnummern) eingedrungen und hatten es offenbar auf Bargeld abgesehen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Mitternacht und 6.20 Uhr eine Noteingangstür auf und gelangten ins Innere. Dort öffneten sie gewaltsam die Spielautomaten und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Höhe der Beute steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo-Hotline zu melden.

5. Achtung! Fahrzeugteilediebe unterwegs - Offenbach/Bieber

(cb) Gleich zwei ähnlich gelagerte Straftaten bearbeiten die Ermittler des Fachkommissariats für Kfz-Delikte und prüfen hierbei einen möglichen Tatzusammenhang. Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro richteten bislang unbekannte Täter an, als sie zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag beide Frontscheinwerfer eines Porsche klauten. Der schwarze Wagen war in der Pfarrer-Kaspar-Walter-Straße (einstellige Hausnummern) geparkt, als sich die Fahrzeugteilediebe dem Auto näherten, die Frontstoßstange zerschnitten und die Scheinwerfer ausbauten. Im zweiten Fall war der Fahrzeugeigentümer eines grauen BMW, welcher in der Otto-Scheugenpflug-Straße (20er Hausnummern) parkte, perplex als er feststellen musste, dass Autoknacker seinen BMW geplündert hatten. Diese hatten zwischen Mittwochabend, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.20 Uhr, eine Dreiecksscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren das Lenkrad, den Bordcomputer, Teile der Mittelkonsole sowie die Frontscheinwerfer ausgebaut. Der dadurch entstandene Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den beiden Vorgängen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Zeugensuche nach Körperverletzung - Offenbach/Bürgel

(fg) Nach einer Körperverletzung am Donnerstag (20. Juni) in der Rumpenheimer Straße, bei der ein 13-Jähriger geschlagen und getreten wurde, sucht die Polizei nach den zwei Tätern. Diese haben den Offenbacher nach seinen Angaben gegen 19 Uhr im Bereich der 70er-Hausnummern unvermittelt angegriffen und seien anschließend geflüchtet. Der eine Unbekannte trug eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung. Sein dunkelhaariger Komplize war etwa 18 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hatte einen trainierten Oberkörper. Zudem hatte er ein Löwen-Tattoo am rechten Unterarm. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer grauen Hose bekleidet. Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam, ist bisher unklar. Zeugen melden sich bitte auf dem Polizeirevier in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

7. Polizei sucht nach Unfallverursacher - Obertshausen

(db) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag zwischen 5 und 15 Uhr in der Steinheimer Straße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 1.500 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Fiat Doblo. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekanntes Fahrzeug den in Höhe der 20er Hausnummer geparkten Fiat angefahren haben und anschließend davongefahren sein. Durch den Unfall wurde der Doblo am Fahrzeugheck beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm telefonisch unter der 06104 69080 entgegen

8. Duo flüchtete mit Fahrrädern: Zeugensuche! - Heusenstamm

(fg) Die Alarmanlage eines in der Hans-Hemberger-Straße geparkten Porsche zwang zwei Diebe am frühen Freitagmorgen in die Flucht. Diese hatten gegen 2.50 Uhr versucht die Frontscheinwerfer sowie die Rückleuchten des im Bereich der 70er-Hausnummern geparkten Macan GTS auszubauen. Aufgrund der Alarmanlage wurde ein Anwohner auf das Geschehen aufmerksam und sah die beiden Unbekannten mit ihren Rädern in Richtung eines angrenzenden Feldes davonfahren. An einem Fahrrad war eine Tasche angebracht. Ihr Vorhaben konnte das Duo nicht in die Tat umsetzen. Sie verursachten jedoch einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

9. Unfallbeteiligter fuhr weiter: 30.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte - Rodgau/Bundesstraße 448

(fg) Am Donnerstagabend ereignete sich im Zufahrtsbereich zum Tannenmühlkreisel ein Unfall, in dessen Folge ein Unfallbeteiligter davonfuhr. Der 34-jährige Unfallverursacher und sein 11 Jahre alter Beifahrer zogen sich Verletzungen zu, weshalb sie in umliegende Krankenhäuser kamen. Die 60 Jahre alte Fahrerin eines Dacia verletzte sich ebenfalls und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 60-Jährige die Bundesstraße 448 aus Obertshausen kommend und beabsichtigte in den Tannenmühlkreisel einzufahren. Der dahinterfahrende Renault-Lenker übersah wohl den verkehrsbedingt stehenden Dacia und fuhr auf das Heck auf. Hierdurch wurde der Dacia in den Kreisel geschoben, wo er mit einem hellen Fahrzeug kollidierte. Der Lenker des hellen Wagens hielt jedoch nicht an und fuhr weiter. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Bundesstraße 448 war ab der Zufahrt Obertshausen/Schwimmbad bis zum Tannenmühlkreisel für rund eine Stunde gesperrt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten weitere Zeugen, die Hinweise auf den dritten Unfallbeteiligten geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

10. Elektroroller-Fahrerin bei Unfall verletzt - Hainburg

(cw) Eine 19 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin zog sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Kreuzungsbereich Elisabethenstraße, Ecke Wilhelmstraße Verletzungen am Ellbogen sowie am Fuß zu und kam zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Gegen 14.10 Uhr war ein 33 Jahre alter Mann in einer Mercedes A-Klasse auf der Elisabethenstraße in Richtung Offenbacher Landstraße unterwegs. Die 19-jährige Elektroroller-Lenkerin befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Liebfrauenheidenstraße. Die Zweirad-Fahrerin übersah offenbar den vorfahrtsberechtigten Mainhausener in seinem weißen Mercedes, wodurch es zum Zusammenstoß kam. An der Unfallörtlichkeit gilt "rechts vor links". Durch die Kollision entstanden am Auto Risse in der Windschutzscheibe und Kratzer auf der Fahrerseite. Beim Roller brach das Blinklicht ab und der Lenker wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf rund 4.500 Euro. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben, melden sich bitte unter 06182 8930-0.

Offenbach 28.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell