Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Überfall in Wohnung: Kriminalpolizei sucht Räuber-Duo

Jossgrund (ots)

(lei) Nach einem angezeigten Raubüberfall in Oberndorf am Donnerstagnachmittag sucht die Kriminalpolizei nun nach zwei Personen, die im Anschluss an die Tat mit einem Fahrzeug geflüchtet waren.

Was war passiert? Ein Bewohner der Birkenstraße hatte gegen 15.50 Uhr den Polizeinotruf gewählt und mitgeteilt, dass er vor wenigen Minuten von zwei Unbekannten zu Hause überfallen worden sei. Die beiden Männer hätten zunächst an der Haustür geklingelt und den Geschädigten, nachdem er ihnen die Tür geöffnet hatte, ins Haus gedrängt. Nachdem sie im Haus kurz körperlich auf ihn eingewirkt und die Wohnung abgesucht hatten, flüchteten sie und fuhren, so die bisherigen Erkenntnisse, mit einem silberfarbenen oder weißen Mercedes-Bus mit Hanauer Kennzeichen in unbekannte Richtung davon.

Das Opfer erlitt dabei mehrere Prellungen. Noch völlig unklar ist derzeit, warum es das Duo auf den Mann abgesehen hatte, denn Beute machten sie offenbar nicht.

Die Kriminalpolizei in Gelnhausen bittet nun jedenfalls um weitere Hinweise zu den Kriminellen. Einer der beiden hatte schwarze kurze Haare, braune Augen und führte einen Schlagstock mit. Er war mit schwarzen Turnschuhen, einer dunkelgrauen Dreiviertel-Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zudem war der etwa 1,90 Meter große Mann mit einem schwarzen Schal/Halstuch bis unter die Augen maskiert. Sein Komplize war schlank und hatte ebenso kurze Haare. Bekleidet war dieser mit einer kurzen olivgrünen Hose sowie schwarzen Turnschuhen. Möglicherweise hatte er auch eine Pistole dabei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei den Ermittlern zu melden.

Offenbach 28.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen