Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter setzten Gegenstände in der Fußgängerzone in Brand - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

23.06.2024, 17.00 Uhr und 17,30 Uhr

Unbekannte Täter setzten am Sonntagnachmittag verschiedene Gegenstände in der Porschestraße in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Am Sonntagnachmittag entdeckte ein Zeuge eine brennende Sitzgruppe und einen Sonnenschirm vor einem Optikergeschäft in der südlichen Wolfsburger Fußgängerzone und verständigte umgehend die Berufsfeuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Brand eigenständig fast erloschen, so dass lediglich Nachlöscharbeiten durchgeführt werden mussten. An dem Gebäude entstand kein Sachschaden.

Einige Minuten später bemerkten Zeugen nur wenige Meter von dem ersten Brand im Hinterhof eines Cafés eine Rauchentwicklung aus einer Papiertonne. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme stellte sich heraus, dass es in dem Container zu einem kleinen Feuer gekommen ist, dass jedoch schon erloschen war. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es nur vom Zufall abhängig war, dass das Feuer nicht größere Schäden angerichtet hat und vermuten einen Tatzusammenhang.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell