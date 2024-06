Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl von Straßenrosten - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Pastorenweg, Schäferkamp, Otto-v.-Guericke-Straße, Industriestraße 29.05.2024, 10.00 Uhr bis 15.20 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, 29.05.2024, zwischen 10.00 Uhr und 15.20 Uhr insgesamt sechs gusseiserne Straßenroste in verschiedenen Straße in Helmstedt. Bisher ist nicht bekannt, ob es durch den Diebstahl zu Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern gekommen ist.

Die Ermittler bitten deshalb Personen, die aufgrund der fehlenden Roste in eine Gefahrensituation geraten sind oder einen Unfall hatten sich ebenso zu melden, wie Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell