POL-WOB: Einbruch in Reihenhaus - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots) - Am Samstagmittag, kam es um 12:27 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Heßlinger Straße in Wolfsburg. Durch die sofort zum Einsatzort entsandten Polizei- und Feuerwehrkräfte konnte das Wohnhaus evakuiert und anschließend der Brand gelöscht werden. Eine Wohnung ist in dem Haus komplett ausgebrannt. Ein Ausbreiten des Brandes ...

