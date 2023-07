Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: -- Pressevorabmeldung - Zur Information --- Präventionstag der Polizeiinspektion Adenau zum Thema "Motorradsicherheit" am 06.07.2023

Nürburgring (ots)

Am Donnerstag, den 06.07.2023, findet ein von der Polizeiinspektion Adenau geplanter Präventionstag zum Thema "Motorradsicherheit" statt. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, der Verkehrsdirektion Koblenz und dem Polizeipräsidium Koblenz werden Geschwindigkeitskontrollen, sowie gezielte Verkehrskontrollen an der B 258, Bereich Nürburgring, durchgeführt. Hierbei werden die Motorräder nicht nur hinsichtlich technischer Veränderungen überprüft, der besondere Schwerpunkt liegt hier in der Präventionsarbeit.

Vor Ort werden Infostände aufgebaut und den Motorradfahrern*innen wird die Möglichkeit geboten, sich über verschiedene Sicherheitsaspekte zu informieren bzw. weiterzubilden.

Bei Interesse wird den Vertretern der örtlichen Presse die Möglichkeit gegeben, den Präventionstag und die Kontrollen vor Ort in der Zeit von 15:00-15:30 Uhr zu begleiten. Für Rückfragen stehen Ihnen POK Daniel Scherer und PHK' in Diana Riske zur Verfügung.

