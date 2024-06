POL-WOB: 38-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt auf Parkbank entdeckt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Amselweg 21.06.2024, 22.15 Uhr bis 22.06.2024, 02.02 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen in ein Reihenhaus im Amselweg im Wolfsburger Stadtteil Hellwinkel ein und entwendeten Modeschmuck und eine Handtasche. Die Eigentümer des Hauses im Amselweg waren am Freitagabend unterwegs und stellten bei ihrer Rückkehr in der Nacht fest, dass sich ...

mehr