Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sechs Fahrzeuge geöffnet

Erkelenz-Immerath (ots)

In insgesamt sechs Fahrzeuge verschafften sich unbekannte Täter am vergangenen Wochenende Zugang und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen. Die Taten ereigneten sich nach ersten Erkenntnissen in der Nacht von Samstag (20. April) auf Sonntag (21. April). Die Tatorte lagen in der Straße Zum Lenzenkamp, wo zwei Wagen geöffnet wurden, in der Freiheitstraße, wo die Unbekannten dreimal zuschlugen sowie in der Lützerather Straße. In den meisten Fällen machten die Täter keine Beute. Einmal waren sie erfolgreich und stahlen eine geringe Summe Bargeld.

