Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit Bierflasche gegen Kopf geschlagen

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Gegen 01.10 Uhr befand sich ein 35 Jahre alter Mann am Gleis 2 des Erkelenzer Bahnhofs und wartete auf die nächste Bahn. Am Bahnsteig hielten sich zur selben Zeit zwei Jugendliche auf, die sich laut Aussage des Wartenden lautstark unterhielten. Nachdem der Mann die Jugendliche aufforderte, leiser zu sein, kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge einer der Jungen dem 35-Jährigen mit einer Bierflasche gegen den Kopf schlug. Anschließend flüchteten sie über ein angrenzendes Parkdeck in unbekannte Richtung. Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt und etwa 150 bis 160 Zentimeter groß gewesen sein. Sie hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Jungen trug eine blaue Jacke und eine helle Hose. Sein Begleiter war mit einem weißen Pullover und einer hellen Jeans bekleidet. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kennt die beschriebenen Personen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell