POL-OF: Vier Verletzte nach Unfall: Polizei sucht Fahrer eines Wohnmobils als möglichen Zeugen - Autobahn 66/Gemarkung Schlüchtern

Schlüchtern (ots)

(jm) Am Freitagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern-Süd, bei dem vier Personen verletzt wurden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer eines Wohnmobils als möglichen Zeugen. Gegen 11.55 Uhr befuhr ein 60 Jahre alter Mann mit seinem 5er-BMW den rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Hanau. Nach ersten Erkenntnissen wechselte er offenbar auf die linke Fahrspur, um ein vorausfahrendes Wohnmobil zu überholen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem auf der linken Fahrspur fahrenden VW-Passat. Im weiteren Verlauf stieß der BMW mit einem vor dem Wohnmobil fahrenden Mercedes zusammen. Die A-Klasse kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und schleuderte anschließend zurück auf die linke Fahrspur. Der VW Passat und der 5er BMW kamen rechts in einem Grünstreifen zum Stehen. Der 56 Jahre alte Mercedes-Lenker sowie ein 18-jähriger Beifahrer des Passats kamen jeweils mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Der 19 Jahre alte VW-Fahrer sowie ein 40-jähriger BMW-Insasse wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 65.000 Euro. Die Fahrbahn war rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei bittet nun insbesondere den Fahrer des Wohnmobils, der nach dem Unfall zunächst angehalten hat, sowie weitere Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

