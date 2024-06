Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte versprühen Pfefferspray am Freibad: Mehrere Unbeteiligte verletzt; Gassigängerin soll Mutter mit Hundekotbeutel beworfen haben; Kupferdiebstahl im Staatspark und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kupferdiebstahl im Staatspark - Hanau/Wilhelmsbad

(fg) In der Nacht zum Donnerstag kam es an mehreren Gebäuden im Staatspark Hanau-Wilhelmsbad zum Diebstahl von Fallrohren aus Kupfer, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Die Tat ereignete sich ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 10 Uhr. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute bereitgestellt hatten. Eine Anwohnerin hatte in der Nacht, gegen 3 Uhr, ein Klappern wahrgenommen, was sie nicht zuordnen konnte. Möglicherweise grenzt dieser erste Hinweis die Tatzeit ein. Der Wert der entwendeten Rohre beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Gassigängerin soll Mutter mit Hundekotbeutel beworfen haben - Niederdorfelden

(cb) Eine 32-jährige Mutter geht mit ihrem Kleinkind im Kinderwagen und ihrem Hund am Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, in der Hanauer Straße spazieren, als ihr eine Frau mit einem hellen und einem dunklen Labrador entgegenkam. An einer Engstelle des Gehwegs konnte die Mutter mit Kinderwagen der entgegenkommenden Gassigängerin nicht ausweichen, woraufhin diese die Mutter verbal anging. Unvermittelt schlug die etwa 1,70 Meter große Frau, welche zwischen 50 und 60 Jahre alte Frau sein soll, auf die Jüngere ein. Die doppelte Hundebesitzerin hat kurze graue Haaren und trug ein helles Oberteil mit einem Punktmuster sowie eine helle 3/4 Hose. Zusätzlich soll die aggressive Dame einen vollen Hundekotbeutel nach der Mutter mit Kleinkind geworfen haben bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb die 32 Jahre alte Frau aus Niederdorfelden unverletzt. Die Polizei in Maintal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0.

3. Unbekannte versprühen Pfefferspray am Freibad: Mehrere Unbeteiligte verletzt - Maintal

(db) Unschöne Szenen spielten sich gestern am späten Nachmittag gegen halb sechs auf dem Parkplatz des Maintalbades ab. Ersten Erkenntnissen nach gerieten zwischen Parkplatz und Eingangsbereich des Freibades zwei Personengruppen aus unbekannten Hintergründen aneinander. Bei den beteiligten Streithähnen soll es sich um eine Gruppe bestehend aus etwa zehn männlichen Personen mit dunklen Haaren im Alter von 15 bis 18 Jahren gehandelt haben, die mit circa fünf dunkelhaarigen Männern im augenscheinlichen Alter zwischen 20 und 25 Jahren aneinandergerieten. Im Verlauf des eskalierenden Streits versprüht einer der Beteiligten Reizgas, von und gegen wen das Reizgas eingesetzt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Fest steht hingegen, dass durch den sich ausbreitenden Nebel unbeteiligte Badegäste mit dem stark reizenden Stoff in Kontakt gerieten und leichte Verletzungen erlitten. Zeugen schilderten gegenüber der Polizei, dass einer der Zänker ein Messer gezückt haben soll, woraufhin die beiden Gruppen von einander abließen und nur in Badehose bekleidet zu Fuß vom Parkplatz des Freibades die Flucht ergriffen. Aufgrund eingehender Notrufe rückte der Rettungsdienst mit sechs RTW sowie zwei Notärzten und die Polizei gleich mit mehreren Streifen an. Nach bisherigem Stand wurden über zehn Personen durch den Rettungsdienst vor Ort aufgrund von Reizungen der Atemwege und Augen behandelt, zwei weitere Personen mussten aufgrund akuter Beschwerden in örtlichen Krankenhäusern untersucht werden.

4. Wer sah die Unfallflucht in der Friedrichstraße? - Rodenbach

(cw) Am späten Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, einen in der Friedrichstraße, im Bereich der einstelligen Hausnummern, geparkten Opel Meriva und fuhr anschließend davon. Die Beschädigungen am silbernen Wagen befinden sich an der Frontstoßstange und dem Frontlicht auf der Fahrerseite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 9010-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell