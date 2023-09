Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Meschede (ots)

Am Donnerstag, den 14. September war eine 67-jährige Frau aus Meschede gegen 13:45 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Beringhauser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe eines Sonnenstudios wurde sie von einem dunklen Auto überholt. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem dunklen Auto und dem Fahrrad der 67-Jährigen. Sie stürzte und verletzte sich. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zu dem dunklen Auto machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 zu melden.

