Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Prüfgerät entrissen und Kontrolleur getreten: Zeugensuche!; 20-Jähriger von mehreren Personen ausgeraubt; Alkoholisiert unterwegs: Eine Verletzte bei Kollision zweier Autos und mehr

Stadt und Kreis Offenbach

1. 36-Jährige am Kragen gepackt und beleidigt: Wer kennt die Unbekannte mit Strohhut? - Offenbach

(lei) 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dunkle kurze Haare und schlank: So beschreibt eine 36-Jährige eine bis dato unbekannte Frau, mit der sie am Donnerstagnachmittag eine unschöne Begegnung auf der Unteren Grenzstraße hatte. Die Offenbacherin war gegen 15.15 Uhr zu Fuß in Richtung Bieberer Straße unterwegs, als ihr die unbekannte Frau mit einer Weinflasche in der Hand sichtlich torkelnd entgegenkam und ein Gespräch mit ihr anfangen wollte. Als die 36-Jährige weiterlaufen wollte, wurde sie von der Frau hinterrücks am Kragen gepackt und angeschrien. Nachdem die Offenbacherin ihr zu verstehen gab, dass sie in Ruhe gelassen werden möchte, lief sie weiter, wobei ihr die Aggressorin, die mit einem Strohhut, einer hellblauen Hotpants und hellen Sneakern bekleidet war, noch beleidigend hinterherrief. Wer weitere Hinweise auf die ausfällige Dame geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

2. Felgen und Baumaschinen gestohlen - Offenbach

(lei) Felgen und Baumaschinen im Wert von gut 20.000 Euro haben Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag und Sonntag aus Gewerberäumen in der Frankfurter Straße (80er-Hausnummern) gestohlen. Nun bittet die Polizei um Hinweise zu der Tat, bei der die Diebe eine Tür zu dem Objekt aufgehebelt hatten, um ihren Beutezug umzusetzen. Entwendet wurden neben den Felgen auch Lasermessgeräte, Bohrmaschinen und Winkelschleifer. Hinweise bitte an die Kripo-Hotline 69 8098-1234.

3. Prüfgerät entrissen und Kontrolleur getreten: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Offensichtlich ohne Fahrkarte war ein 1,75 bis 1,80 Meter großer Unbekannter am Mittwoch mit der Buslinie OF-97 unterwegs, da er im Zuge der Fahrkartenkontrolle in der Waldstraße das Prüfgerät des Kontrolleurs entriss und mit diesem davonrannte. Im weiteren Verlauf habe der Mann den Kontrolleur, der bei der Nacheile zu Boden gestürzt war, im Bereich des Kopfes getreten. Hierbei zog sich der 28-Jährige Verletzungen zu, die vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurden. Die Tat ereignete sich zwischen 17.40 und 17.45 Uhr im Bereich der 80er-Hausnummern. Auf der Flucht warf der Unbekannte das zuvor entwendete Prüfgerät in Höhe der dortigen Bushaltestelle weg; aufmerksame Zeugen beobachteten dies und übergaben das Prüfgerät der Kollegin des verletzten Kontrolleurs. Der Täter trug ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und hatte eine braune Umhängetasche dabei. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchtem Diebstahl sowie Beförderungserschleichung. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

4. Zeugensuche: Scheinwerfer aus zwei Mercedes ausgebaut - Heusenstamm

(db) Unbekannte Diebe machten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an gleich zwei Mercedes E-Klassen auf einem Parkplatz in der Leibnizstraße zu schaffen. Im Schutz der Dunkelheit montierten die Langfinger die Frontscheinwerfer aus den Fahrzeugen, hierbei gingen sie äußerst rabiat zur Sache und zerschnitten bei einer der E-Klassen kurzerhand die Seitenverkleidung. Neben den Wiederbeschaffungskosten in einer Höhe von mehreren tausend Euro für die hochwertigen Frontleuchten, entstand nach ersten Schätzungen ein ähnlich hoher Sachschaden an den Autos. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. 20-Jähriger von mehreren Personen ausgeraubt - Obertshausen

(lei) In der Danziger Straße ist ein 20-Jähriger am Freitagabend Opfer eines Raubes geworden, weswegen die Kriminalpolizei nun die Arbeit aufgenommen hat und um weitere Hinweise bittet. Bisherigen Informationen zufolge hielt er gegen 21.45 Uhr mit seinem schwarzen Corsa vor der Hausnummer 14 an. Plötzlich, so die Schilderungen, kamen mehrere Personen auf den Dietzenbacher zu, sprühten ihm Reizstoff ins Gesicht und zogen ihn aus dem Wagen, um ihn anschließend mit Schlägen und Tritten auf dem Boden liegend zu traktieren. Nachdem sie das Auto durchsucht und sein Handy sowie offenbar auch ein Paket an sich genommen hatten, nahmen sie die Beine in die Hand und flüchteten über die Fußgängerbrücke der Bundesstraße 448 in Richtung Hausen.

Vier der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: 1,80 Meter groß, kurze Haare, Bekleidung: weißes T-Shirt, helle kurze Jogginghose

Täter 2: 1,80 Meter groß, Bekleidung: Blaues T-Shirt, helle kurze Jogginghose

Täter 3: Haare an den Seiten abrasiert, Bekleidung: Trikot der französischen Nationalmannschaft mit den Farben Blau und Rot, dunkle Jogginghose

Täter 4: Bekleidung: Grünes langes Oberteil, schwarze Unterbekleidung

Für weitere Hinweise auf die Räuber sind die Ermittler, die jetzt den genauen Hergang und die Hintergründe des Überfalls ergründen, unter der Rufnummer 069 8098-1234 erreichbar.

6. Alkoholisiert unterwegs: Eine Verletzte bei Kollision zweier Autos - Obertshausen / B448

(lei) Noch steht nicht genau fest, warum am frühen Montagmorgen zwei Autos auf der Bundesstraße 448 miteinander zusammenstießen, möglicherweise könnte jedoch Alkoholeinfluss bei einem der Fahrer eine Rolle gespielt haben. Zum bislang bekannten Unfallhergang: Gegen 0.55 Uhr war eine 40-jährige VW-Fahrerin gerade an der Gathof-Kreuzung in Richtung Tannenmühlkreisel losgefahren, als kurz darauf ein rechts neben ihr fahrender 37-Jähriger in seinem Mercedes aus unersichtlichen Gründen plötzlich mit ihr zusammenstieß. Beide Fahrzeuge kamen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierten mit der mittleren Leitschutzplanke. Der Schaden an beiden Wagen wird auf über 10.000 Euro beziffert, der Mercedes erlitt sogar Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Vor Ort stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten bei dem 37-Jährigen fest, dass dieser ganz offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand; ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 0,52 Promille auf, weswegen er nicht nur seinen Führerschein, sondern auch eine Blutprobe abgeben musste. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

7. Hinweise erbeten: Hakenkreuze an Wände geschmiert - Neu-Isenburg

(lei) Nachdem Unbekannte am Bahnhof in Zeppelinheim mehrere Hakenkreuze sowie ausländerfeindliche Schriftzüge hinterlassen haben, ermittelt die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Tatort des Ganzen war die Unterführung zu den S-Bahn-Gleisen, so die Beamten, denen die mit roter Farbe aufgetragenen Schmierereien am Freitagabend gemeldet wurden. Täterhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach 01.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen