POL-OF: Zeugen gesucht: Fiat angefahren und geflüchtet

Obertshausen (ots)

(lei) Die Polizei in Heusenstamm bittet um Zeugenhinweise nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Donnerstag (27. Juni) in der Steinheimer Straße zugetragen hat. Ein schwarzer Fiat mit OF-Kennzeichen stand dort vor der Hausnummer 27 auf der Straße geparkt und wurde im Zeitraum zwischen 5 und 15 Uhr am Heck beschädigt. Der Schaden an dem Doblo wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Anschließend entfernte sich der oder die hierfür Verantwortliche unerlaubt vom Unfallort. Wer in dem Fall Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei den Ordnungshütern zu melden.

Offenbach 01.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

