Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Zell - Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

Zell am Harmersbach, Zell (ots)

Weil am Montag gegen 22:30 Uhr ein Spielautomat in einer Bar in der Hauptstraße durch einen 45-Jährigen bereits besetzt war, versprühte offenbar ein 24-Jähriger Tierabwehrspray genen den Mittvierziger. Nach dem Betreten der Gaststätte und bemerken, dass der Automat bereits besetzt war, soll der Tatverdächtige die Gaststätte wieder verlassen und durch ein Fenster das Spray in Richtung des Spielers eingesetzt haben. Um Anschluss suchte der Mann das Weite. Durch das Reizgases erlitt das Opfer leichtere körperliche Beschwerden. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Angreifer nicht mehr angetroffen werden. Den 24 Jahre alten Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

