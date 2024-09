Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auf dem Dach gelandet

Baden-Baden (ots)

Der Renault eines 20-Jährigen landete bei einem Verkehrsunfall am späten Montag auf dem Dach, der junge Autofahrer blieb unverletzt. Er war gegen 23:20 Uhr auf der Katzensteinstraße in Richtung Baden-Baden unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, der Wagen sich drehte und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Sachschaden am Renault wird auf 10.000 Euro geschätzt. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell