Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Schwanau, A5 - Fahrzeugkontrolle verloren: Ausfahrt endet Fahrzeugdach

Lahr, Schwanau, A5 (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Sonntagabend am Abfahrtsast der Anschlussstelle Lahr bei regennasser Fahrbahn einen Unfall verursacht zu haben, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mercedes-Lenker kurz nach 20:30 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er aufgrund mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit und abgefahrener Reifen die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Fahrbahn abkam und im dortigen Wildwuchs auf dem Dach zum Liegen kam. In aggressiver und beleidigender Manier bestritt der 30-Jährige gegenüber den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg gefahren zu sein, die Indizienlage spricht allerdings für dessen Fahrereigenschaft. Während zur Instandsetzung des Mercedes rund 15.000 Euro aufgebracht werden müssen, kam der mutmaßliche Unfallverursacher mit dem Schrecken davon.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell