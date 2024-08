POL-OG: Oberkirch - Über zwei Promille

Rust (ots) - Mutmaßlich ein defekter Kühlschrank war die Ursache für einen Terrassenbrand in der Straße "Am Mantelacker" in Rust. Gegen 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Rauchentwicklung an einem Wohnhaus gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein Feuer von der Terrasse aus in Richtung Garage und Wohnhaus entwickelt hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde ...

