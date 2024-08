Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrzeugbrand

Offenburg (ots)

Vermutlich ein technischer Defekt war der Auslöser für einen Fahrzeugbrand am Samstagabend am sogenannten "Offenburger Ei". Gegen 21:30 Uhr stoppte der Fahrer eines Peugeot sein Fahrzeug an der Ampel der L98/B33a in Höhe der Autobahn. Unmittelbar nach dem Anhalten bemerkte er, dass sein Gefährt anfing zu brennen. Er konnte noch rechtzeitig aussteigen. Eine Polizeistreife der Autobahnpolizei war zu dem Zeitpunkt gerade bei der Unfallaufnahme auf der Fahrbahn der A5 unterhalb der Brücke und bemerkte das Feuer. Ein vollständiges Ausbrennen der Karosserie konnte jedoch auch durch die zeitnah verständigte und eingetroffene Feuerwehr nicht mehr verhindert werden. Aufgrund auslaufendem, brennendem Kraftstoff wurde die gesamte Fahrbahn beschädigt. Die Straßenmeisterei versuchte noch in der Nacht die Schadstelle befahrbar zu machen, die Sperrung des "Offenburger Ei" in Richtung Offenburg dauerte dennoch mehrere Stunden. Das 19 Jahre alte Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. /ADR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell