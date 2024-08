Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schwerer Verkehrsunfall - ZEUGENAUFRUF

Lahr (ots)

Am 16.08.2024 gegen 19.35 Uhr kam es auf der Straße 'Bürgerpark', in Höhe der Otto-Hahn-Brücke in Lahr, zum Zusammenstoß zwischen einem 53 Jahre alten Krankenfahrstuhlfahrer und einem 26 Jahre alten BMW-Fahrer. Der Krankenfahrstuhlfahrer erlitt hierbei schwerste Verletzungen und wurde nach ärztlicher Versorgung vor Ort in eine umliegende Klinik verbracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Verkehrspolizei Offenburg geführt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 zu melden. /CGE

