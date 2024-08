Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Handfester Streit

Haslach im Kinzigtal (ots)

Am Donnerstagabend kam es an einer Turnhalle im Strickerweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, bei dem ein 26-Jähriger leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen lockte ein 21-Jähriger den 26-Jährigen telefonisch auf den Parkplatz eines Freibades. Anschließend soll es zu einem handfesten Streit zwischen den Männern gekommen sein, wobei zwei weitere Personen zu der Streitigkeit dazu kamen und den 26-Jährigen gemeinschaftlich geschlagen haben sollen. Nachdem mehrere Zeugen dem leichtverletzen Mann zur Hilfe kamen, ließen die Drei von ihm ab. Nach einer verbalen Auseinandersetzung aller Beteiligten soll der 21-Jährige mit seinen zwei Unbekannten Begleitern in einem silbernen BMW geflüchtet sein. Der Leichtverletze begab sich daraufhin selbstständig in ein nahegehendes Klinikum. Die Beamten des Polizeireviers Haslach ermitteln nun den genauen Tathergang und in welchem Zusammenhang die Personen zueinander standen. /al

