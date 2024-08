Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Küchenbrand

Rastatt, Rauental (ots)

Zu einem Brand in der Hauptstraße mussten am Donnerstagmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei ausrücken. Die Eigentümerin des Wohnhauses soll gegen 14:00 Uhr Rauch wahrgenommen haben und folgte diesem bis in die Wohnung ihrer Tochter. Dort bemerkte sie, dass das Cerankochfeld der Küche offenbar angeschaltet war, rauchte und kurz darauf in Flammen stand. Nach gescheitertem Löschversuch verständigte die Eigentümerin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt, die mit 38 Wehrleuten und mehreren Fahrzeugen vor Ort waren, konnten den Herdbrand der mittlerweile auf die Küche übergriff, löschen. Verletzt wurde bei dem Brand nach derzeitigem Stand niemand. Ersten Schätzungen zu Folge entstand ein höherer fünfstelliger Sachschaden. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. /al

