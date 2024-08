POL-OG: Lahr - Handfester Streit

Oberwolfach (ots) - Ein Fahrzeugbrand in der Straße unterhalb der Kreuzsattelhütte löste am Donnerstag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Nach ersten Erkenntnissen war ein Mercedes gegen 18 Uhr offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Flammen geraten. Es kam danach zu einem geringen Brand auf dem angrenzenden Waldboden. Verletzt wurde bei dem Brand nach derzeitigem Stand niemand. /al Rückfragen bitte an: ...

