Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Kurve geschnitten, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Am Mittwochabend soll es auf der L85 in Richtung Freistett zu einer Unfallflucht gekommen sein, zu der die Polizei auf der Suche nach Zeugen ist. Laut den Schilderungen einer 51-jährigen Ford-Fahrerin befuhr sie gegen 18:15 Uhr die Landstraße, als ein in Höhe Gamshurst entgegenkommender Kraftradfahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben soll. Der Motorradfahrer habe derart die Kurve geschnitten, dass die Autofahrerin nach rechts ausweichen musste und in der Folge mit der Leitplanke kollidierte. Der Zwieradfahrer soll sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. An dem Ford dürfte ein Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro entstanden sein. Weil die Anzeige beim Polizeirevier Bühl erstattet wurde, melden sich Hinweisgeber bitte unter der Rufnummer: 07223 99097-0 bei den dortigen Ermittlern.

/al

